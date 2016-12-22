كشف الأستاذ في كلية الطب واستشاري أمراض الجهاز الكبدي والمناظير التداخلية في مركز هياء الحبيب التابع لمستشفى مبارك د. جابر العلي عن تقنية حديثة ومتطورة تطبق للمرة الأولى في الكويت ودول الخليج لعلاج السمنة، مضيفا أن هذه التقنية تسمى «الإندومينا» ENDOMINA SYSTEM وهي تقنية حديثة ومتطورة جدا موجودة في أوروبا وتعد الأحدث على الإطلاق.

وتابع د. العلي أن هذا الجهاز هو عبارة عن جهاز يدخل مع المنظار للمعدة ليقوم بتصغير حجم المعدة بشكل «تكميمي»، وهي تقنية آمنة جدا بحيث لا يمكن أن يكون مع هذه التقنية تسريب، أو نزيف، وكل ما هنالك بعض الآلام والغثيان، وقد يحدث «قيء» لمدة يوم أو يومين.

وقال د. العلي إن العملية تعد من العمليات السريعة والآمنة فالمريض يدخل إلى المستشفى ويخرج خلال 24 ساعة فقط، ولا يوجد أي تدخل جراحي، موضحا أن هذه التقنية تساعد المريض على فقدان 40% من الوزن الزائد.

وشدد على أن هذه التقنية مرخصة وآمنة جدا، وهي لا تنافس عمليات السمنة الأخرى مثل «التكميم» و «تحويل المسار» بل هي مكملة لهما، لأن المرضى الذين يجرون هذه العمليات كتلة جسمهم تتراوح بين 30 و 40.

ونبه د. العلي على أن عمليات ENDOMINA SYSTEM معتمدة من قبل الجمعيات الأوروبية وحاصلة على شهادات الجودة الأوروبية CE & ISO وتمتاز بأنها مأمونة ولا توجد مضاعفات خطيرة مثل ما هو حاصل في الجراحات الأخرى، ولا تحتاج إلى دخول المستشفى، ولا تتسبب بالآلام كما هو حاصل في عمليات البالون، كما أن نزول الوزن يكون طويل الأمد حيث ان الغرزات في المعدة دائمة.

وأجرى د.جابر العلي هذه العملية لأول مرة في الكويت مع د.محمود عمر والفريق الطبي في مستشفى المواساة وأثبتت نجاحا كبيرا.