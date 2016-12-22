حنان عبدالمعبود

أقام مركز سعد العبدالله ق 10 بمنطقة الجهراء الصحية حفلا لتكريم المتميزين بخدمات السكر، بحضور مدير الإدارة المركزة للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان، ومدير منطقة الجهراء بالإنابة مدير منطقة الفروانية الصحية د. حمود الزعبي، ورئيس الرعاية الأولية في منطقة الجهراء الصحية د. نجاح الزنكي، ورئيس المركز د. برجس المطيري، كما تزامن الاحتفال مع حضور وفد من منظمة الصحة العالمية إقليم الشرق المتوسط برئاسة د. سليم سلامة، الذي زار الكويت للاطلاع علي الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشاد د. سلامة بالدور المهم الذي تقوم به المراكز الصحية من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوعوية لمرضى السكر المترددين على هذه المراكز، كما اطلع على نتائج المسح الوطني الصحي للأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المتعلقة، والذي كانت وزارة الصحة قد قامت بعمله بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من جهته، أعرب الخبير في منظمة الصحة العالمية د.سلامة عن إعجابه بتجربة الكويت في وضع كاميرات فحص قاع العين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وكذلك فيما يختص بآلية تدريب الأطباء الممارسين العامين لعمل فحص قاع العين وتصوير الحالات وإرسالها إلى المستشفي التخصصي لعمل اللازم لبعض الحالات حسب بروتوكولات التحويل المتفق عليها.

وخلال الاحتفال تم تكريم أعضاء الهيئة التمريضية العاملة في فحص القدم بعيادات السكر، كما شاركت بالاحتفال مجموعة من الطالبات بالمرحلة المتوسطة بمدارس منطقة الجهراء التعليمية، حيث ساهمن في تقديم نصائح عن مرض السكر وكيفيه الوقاية منه.