عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة عن بدء الاستعدادات لافتتاح مركز المنقف الصحي بمنطقة الأحمدي الصحية، وذلك بالتنسيق بين الجهات المختلفة بالوزارة للانتهاء من الأعمال الهندسية وتوفير القوى العاملة من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين من المنطقة الصحية، وتوفير الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية الحديثة ومستلزمات المختبرات وطب الأسنان.

وأشارت إلى ان المركز سيخدم بعد إعادة افتتاحه قريبا حوالي مائة ألف من السكان وتقدم من خلاله خدمات الطب العام ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الوقائية والمختبرات والصيدلة وطب الأسنان وضمن خطة الوزارة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم الرعاية الصحية بسهولة ويسر ودعم مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ولفتت إلى ان الوزارة تتابع بصورة مستمرة خطط العمل المتعلقة بالتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية للنظام الصحي بالكويت حيث يبلغ عدد المراكز الصحية التي تعمل حاليا في منطقة الأحمدي الصحية 23 مركزا يعمل من بينها 14 مركزا أيام العطل الرسمية والخفارات، بينما تعمل 8 مراكز على مدار الساعة وتقدم من خلالها خدمات الطوارئ والطب العام ورعاية الطفولة والأمومة ورعاية مرضى السكر والخدمات الوقائية ورعاية الأمراض المزمنة من خلال العيادات التخصصية.