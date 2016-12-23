حنان عبدالمعبود

أوصى مؤتمر الكويت الـ 18 لطب وجراحة العيون بتحديث بروتوكولات علاج الالتهابات الميكروبية للقرنية والبدء باستخدام احدث الطرق لزراعة القرنية في مستشفيات الكويت.

وذكر رئيس المؤتمر استشاري طب وجراحة العيون د.جمال بهبهاني أن المؤتمر حضرته ثلة من أكبر المتخصصين في مجال جراحة القرنية والعيوب الانكسارية والماء الأبيض (الساد) حول العالم، سواء من أميركا أو كندا أو أوروبا، مضيفا في تصريح صحافي على هامش حفل الختام أنه قد أجريت خلال المؤتمر 7 عمليات باستخدام أساليب مبتكرة تجرى لأول مرة في الكويت، 4 منها عمليات لزراعة غشاء البطانة الداخلية للقرنية بالطريقة الأحدث على مستوى العالم حيث قام بها أحد كبار ضيوف المؤتمر وهو الدكتور كاشف بيك من جامعة أتوا بكندا، وأما العمليات الثلاث الأخرى فكانت عمليات زراعة دعامة حلقية كاملة في داخل نسيج القرنية عن طريق شق جانبي صغير من طرف القرنية لتصل إلى الطبقات العميقة لمركز القرنية، حيث تمت زراعة دعامة للقرنية لثلاثة مرضى دون الحاجة لوضع غرز بتقنية جديدة تجرى لأول مرة في الكويت.

وأضاف بهبهاني أن المؤتمر حقق أهدافه المرجوة، إذ تساهم النتائج التي توصل لها المؤتمر في التقليل من حالات العلاج في الخارج فيما يتعلق بأمراض القرنية، كاشفا عن تنسيق مبدئي مع رئيس البرنامج التدريبي لجامعة ميغيل في مونتريال والذي يعد البرنامج التدريبي الأكبر في كندا لاستقبال الأطباء والكوادر الكويتية لتدريبها ونيلها البورد الكندي في أمراض العيون إضافة إلى شهادات الزمالة الكندية بأفرعها المتعددة.