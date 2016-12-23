حنان عبدالمعبود

أكدت رئيسة اللجنة المنظمة لملتقى ومعرض الغذاء والتغذية لذوي الاحتياجات الخاصة رويدة دياب تحقيق الملتقى والمعرض أهدافه والخروج بعدد من التوصيات، أهمها: الاهتمام بشكل اكبر بفئة ذوي الإعاقة، وتوسيع المشاركات الخاصة بهذه الفئة لتوصيل رسالتهم بشكل أوضح حتى لا تكون فئة مستهدفة من قبل ضعاف النفوس من بعض الشركات التي تدعي رعايتهم صحيا وغذائيا.

وأضافت دياب في تصريح صحافي على هامش تكريم اللجان المنظمة للملتقى والمعرض أن الملتقى وضع توصياته تمهيدا لرفعها إلى وزارة الصحة من بينها التنسيق لإقامة الملتقى والمعرض الثاني لمتلازمة الداون خلال شهر أبريل المقبل بمشاركة الدول الخليجية.

وأكدت أن الملتقى الذي تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري أوصى أيضا بوضع خارطة طريق تهدف إلى تذليل العقبات والصعاب التي تواجه ذوي الإعاقة خاصة ما يتعلق بالصحة والغذاء ومعالجة الاختلالات الموجودة من تهميش هذه الفئة وتسليط الضوء على إمكاناتها وقدراتها وطاقاتها لإثبات وجودها مع دعوة القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته الاجتماعية تجاه هذه الفئة.

وقالت دياب: يجب على القطاع الخاص قاطبة احتضان العديد من المعارض والملتقيات وإشراك هذه الفئة لأجل إبراز طاقاتهم العلمية والثقافية والشعرية والفنية والرياضية، مؤكدة عدم اكتراث الكثيرين للكنوز الموجودة في نفوس هذه الفئة وإخراجها إلى النور.