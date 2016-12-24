خلال فترة الأعياد والعطل الرسمية

عبدالكريم العبدالله

أعلن المكتب الصحي الكويتي في لندن إطلاق خدمة التواصل تلفونيا للإرشاد في حالات الطوارئ مع الطبيب المناوب خلال فترة الأعياد والعطل الرسمية على الهاتف ‏٠٧٨٢٥١٨٦٧٧٦.



وأوصى المكتب الصحي عبر موقعه على «تويتر» المرضى في حال حدوث أي طارئ صحي خارج أوقات العمل الرسمي التواصل مع المستشفى أو الطبيب المعالج، ‏أما في حال عدم التمكن من ذلك فيجب الاتصال بالرقم 999 أو التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي (سانت ماري بالقرب من هيلتون متروبوليتان شارع أجوار رود)، ‏أو (تشيلسي وست منستر في فولهام) أو مستشفى (يو سي أل المقابل لمحطة يوستن)، ‏متمنيا دوام الصحة والعافية للجميع.