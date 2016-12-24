عبدالكريم العبدالله

دشّن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة بالتعاون مع مدرسة روض الصالحين «الماراثون العائلي الأول» وسط مشاركة واسعة من ١٥٠٠ من طلاب وطالبات المراحل المختلفة امس بحضور رئيس المكتب د.غالية المطيري ومدير المدرسة عبدالرحمن العليان ونائب المدير حمد العليان.

وذكرت رئيس المكتب الاعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري في تصريح صحافي على هامش الماراثون أن الماراثون حظي باهتمام واسع كونه مبادرة نوعية تمثل استكمالا للجهود الرامية إلى جعل الرياضة مكونا أساسيا من مكونات العملية التربوية والتعليمية.

وأضافت أن هذا الماراثون يعد نوعا من الشراكة بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية، علما ان هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيل يقدر ويثمن دور النشاط البدني والحركة في بناء جسم وعقل صحيين وسليمين.

وأكدت على السعي بشكل دائم إلى تشجيع المجتمع المحلي من كافة الفئات العمرية على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي.

ومن الجدير بالذكر ان الماراثون لم يقتصر على طلاب وطالبات المدرسة، وإنما تخلل أيضا تنظيم «السباق المفتوح» الذي استقطب شريحة واسعة من أولياء الأمور وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية وأفراد المجتمع المحلي.