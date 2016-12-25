حنان عبدالمعبود

برعاية وزير الصحة د.جمال الحربي وحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د.محمد الخشتي افتتح ملتقى «رحلتي إلى الأمومة» ومعرض «أيقونة الجمال» برعاية ومشاركة كبريات الشركات المحلية والإقليمية العاملة في مجال رعاية الأمومة والطفولة ومنتجات وخدمات العناية بالأم والأطفال.

وأكد الخشتي في تصريح صحافي أهمية الملتقى والمعرض لدورهما في التوعية بأهمية تشجيع الرضاعة الطبيعية، والتحفيز عليها في أوساط الأمهات من خلال إبراز إيجابياتها العديدة على المستوى الصحي ودورها الكبير في تعزيز مناعة حديثي الولادة وقدرة أجسامهم على مواجهة الأمراض.

وكشف ان نتائج تلك الجهود التي تبذلها الوزارة والقطاع الصحي بشكل عام بما فيه القطاعان الأهلي والخاص قد بدأت تؤتي ثمارها بدليل ارتفاع نسبة الرضاعة الطبيعية من 5% فقط، الى نحو 12% حاليا وخلال فترة وجيزة، وذلك كنتيجة مباشرة للجهود التي شملت عدة محاور منها التطور في مجال المعدات الحديثة المساعدة الى جانب برامج وأنشطة التوعية الصحية ومنها هذا الملتقى الى جانب إدراك المجتمع والأمهات لأهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها.

وشهد المعرض الذي أقيم في قاعة سلوى على مدى يومين العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية وقيام الشركات الراعية والمشاركة وفي مقدمتها التقدم التكنولوجي وميديلا وبيرز كويت وفليكس فيتنيس بعرض منتجاتها وخدماتها المتنوعة في مجالات العناية بالأم والطفل مثل المستحضرات والمواد والعطور والعناية بالبشرة والملابس والأغذية والمستلزمات وتجهيزات مراحل ما قبل الولادة وما بعدها.

وبهذه المناسبة، قال جورج بريدي نائب الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي الراعية للمعرض والوكيل المحلي لمنتجات شركة ميديلا العالمية المتخصصة في منتجات الرضاعة الطبيعية أن الكويت تشهد اهتماما متزايدا بقطاع الصحة وخصوصا خلال السنوات الأخيرة وهو ما يتضح من حجم الإنفاق الحكومي والخاص المتزايد على هذا القطاع الحيوي والمهم للتنمية البشرية بشكل عام.

وأشار إلى ان سياسة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على المساهمة بجدية في تنمية وتطوير القطاع الصحي في الكويت بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت مساهمات القطاع الخاص في هذا القطاع بشكل ملحوظ وخصوصا في مجال الاستثمارات الضخمة والمنشآت الصحية المتنامية التي أصبحت تغطي مختلف مناطق الكويت وساهمت في ارتفاع جودة الخدمات الصحية بشكل عام.

وأكد بريدي ان زيادة المؤتمرات والمعارض الصحية المتخصصة دليل على التطور الذي يشهده القطاع وخصوصا في مجال الاهتمام بصحة الأم والطفل في المراحل المختلفة عبر خدمات ومنتجات متنوعة تعكس احدث ما توصل إليه الابتكار والعلم في هذا المجال وبما يتناسب مع طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده، لاسيما في مجال تنمية الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية المثالية للأطفال.