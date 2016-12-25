حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

كشف د.طارق العيناتي استشاري جراحة القلب وزراعة القلب والقلب الصناعي بمستشفى الأمراض الصدرية عن تقنيات جراحية جديدة ومتطورة تجرى لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وعن هذا الإنجاز، قال العيناتي في تصريح صحافي: «قمت من خلال فتحة جراحية صغيرة جدا من بين الضلوع وعن طريق المنظار بتطبيق تكنولوجيا الكي بالتبريد للأذينين الأيمن والأيسر والمعروفة باسم (Cox-Maze IV) باستخدام غاز الآرجون، وذلك لعلاج نبض القلب الغير منتظم، حيث قمت بخفض درجة حرارة الأذينين في بعض المناطق الى 155 درجة تحت الصفر، مستخدما بذلك (CryoFlex by Medtronic) وهذا الأسلوب في تطبيق هذه التكنولوجيا من خلال فتحة جراحية متناهية في الصغر يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يؤدي هذا الكي الى علاج عدم انتظام ضربات القلب المعروفة بالرجفان الأذيني وبالتالي يقلل فرصة ضعف عضلة القلب وفرص تكون الجلطات في القلب على المدى القريب والبعيد مما يقلل احتمالية حدوث الفشل القلبي وجلطات الدماغ».

وأضاف العيناتي: كانت هذه العمليات الفريدة مصحوبة بإعادة ترميم وتركيب صمامات قلب لمجموعة مرضى كويتيين وكويتيات يعانون من أمراض قلب مزمنة ومعقدة. وقمت باختيار هذا الجهاز المتطور بالذات CryoFlex by Medtronic لإجراء هذه السلسلة المعقدة من العمليات لأن هذا الجهاز يعتبر الأكثر أمانا وفاعلية، وذلك لاعتماده على غاز الآرغون الآمن والفعال في الوقت نفسه.