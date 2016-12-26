حنان عبد المعبود

أعلنت مديرة ادارة منع العدوى د.مريم الفضلي انطلاق المؤتمر الثاني للأمراض المعدية غدا بفندق حياة ريجنسي، ويستمر ليومين، مبينة ان هذا المؤتمر يعتبر واحدا من سلسلة مؤتمرات تعقد لدراسة ابعاد هذه الأمراض، لاسيما الفيروسية المستجدة التي تنذر بوقوع أوبئة عالمية.

واضافت في تصريح صحافي ان المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من الاستشاريين والاطباء من المملكة العربية السعودية المختصين بالأمراض الفيروسية المستجدة والمعدية، كما سيتطرق الى الأمراض المعدية التي تنتقل داخل اماكن تلقي الرعاية الصحية وسبل مكافحتها عبر 14 محاضرة وورشة عمل علمية تتوافق مع احدث المستجدات العلمية المرتبطة بتشخيص وعلاج فيروسات الكبد ومرض نقص المناعة المكتسبة «الايدز» والأمراض المعدية المستجدة.

واوضحت الفضلي ان اليوم الاول من المؤتمر سيشهد اقامة سبع محاضرات وورشتي عمل في حين يشهد اليوم الثاني سبع محاضرات وورشة عمل واحدة.