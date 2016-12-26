حنان عبد المعبود

تحت رعاية الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان وحضور مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د.عبدالله زمان اختتم في أنشطة البرنامج التدريبي الثالث والذي أقيم ضمن خطوات الجدول الزمني المخطط له لخطة إدارة خدمات العلاج الطبيعي التنموية «تطوير خدمات العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة» والتي بدأت في 1/4/2015 وتستمر على مدى سنتين حتى 1/4/2017

ومن جانبه أكد مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د.عبدالله زمان انتهاء السنة الأولى من التدريب، وواكبها افتتاح غرفة التكامل الحسي بمستشفى الطب الطبيعي، لافتا أن البرنامج تدريبي لاختصاصي العلاج بالعمل، وأضاف قطعنا أكثر من نصف المسافة من السنة الثانية بنسبة انجاز تتعدى 65% ولم يبق سوى برنامج تدريبي وتجهيز الغرف الخمس المتبقية في كل من الفروانية، الجهراء، العدان، الطب التطوري، والطب النفسي. مؤكدا أن الإدارة ستقدم ما بوسعها لتطوير خدمات العلاج الطبيعي بكل ما هو جديد ومواكب للتطور العالمي.

وخلال حفل الختام توجهت د.ماجدة القطان في كلمة لها بالشكر لوزير الصحة د.جمال الحربي، ومدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي السابق د نبيل الحنيف على ما بذلوه من مساع لتذليل الصعوبات أمام الإدارة لانجاز خطوات الخطة بكل سهولة.

ومن جانب آخر اختتمت أنشطة ورشة العمل الخاصة بالإبر الجافة والتي كانت قد أقيمت تحت رعاية وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي وحضور مدير إدارة خدمات العلاج الطبيعي د.عبدلله زمان وتقع ضمن خطة وزارة الصحة السنوية لتقديم الورش والمؤتمرات حيث تخدم هذه الورش تخصص العلاج الطبيعي وقام بتقديمها الاستشاري بابلو من أسبانيا تحت عنوان «مقدمة لاستخدام الإبر الجافة» والتي تعزز نهج إدارة خدمات العلاج الطبيعي نحو التخصص الدقيق وشهدت الورشة بحضور 30 اختصاصي علاج طبيعي، كما أقيم على هامش الورشة اختبار لاختصاصي العلاج الطبيعي المشاركين في الورشة السابقة وسيسمح للمجازين فقط بالقيام باستخدام الإبر الجافة.