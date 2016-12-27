عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي عن بدء تطبيق لائحة العلاج بالخارج الجديدة الاسبوع الجاري، مشيرا الى أن اللائحة تهدف الى تنظيم ارسال المرضى للعلاج بالخارج وفق اسس موضوعية واضحة، وبما يكفل تقديم هذه الخدمة لمستحقيها.

وكشف الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن اعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج بعضوية استشاريين من تخصصات السرطان والاطفال والجراحة والباطنية بالإضافة الى مدير ادارة العلاج بالخارج، لافتا الى ان صلاحيات اللجنة الطبية العليا محدودة، مؤكدا أن اللجان الفنية التخصصية بالمستشفيات هي صاحبة القرار في ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج من عدمه.

وذكر ان صلاحيات اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج تتمثل في النظر في تحديد وتغيير بلد العلاج، والنظر في تقارير المتابعة للمرضى المتواجدين بالخارج واصدار التوصيات بشأن التمديد او انهاء العلاج، فضلا عن النظر في طلب اضافة العلاج للمريض المبتعث بعد الاطلاع على التقرير الطبي من الطبيب المعالج بالخارج وطلب المكتب الصحي اضافة العلاج على ان تكون متعلقة بالمرض الاساسي الذي ارسل من اجله، وفي حال طلب المريض استكمال علاجه بالخارج يجب ان يقدم طلبا جديدا لعرضه على لجنة تخصصية جديدة.

وتابع: ويتمثل دورها ايضا في النظر في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد، علما انه في حال الموافقة تتحمل الوزارة نفقات العلاج للمريض فقط وفي حالة ما تجاوزت مدة اقامته بالمستشفى الاسبوعين تصرف له المخصصات المالية المقررة، والنظر في طلبات توفير الادوية والاجهزة الطبية الضرورية التي يحتاجها المريض المرسل للعلاج بالخارج بناء على توصية طبيبه المعالج بالخارج، هذا بالاضافة الى النظر في نقل المرضى على طائرة الاخلاء الطبي.

واعلن الحربي عن سلسلة جولات سيقوم بها لمراكز الرعاية الصحية الاولية، بدأها بمركز الصديق الصحي، حيث تفقد سير العمل هناك والية تقديم الخدمات الصحية للمرضى، مشيرا الى ان عدم وجود اي نقص في الادوية وان العمل يسير بشكل مناسب ومنتظم، مبينا انه طلب من العاملين في المركز تذليل جميع العقبات امام المرضى والمراجعين، وبذل الجهود لخدمتهم.