حنان عبد المعبود

قال وزير الصحة د. جمال الحربي ان الوزارة تضع على قمة أولوياتها خلال الفترة القادمة التوسع في تدريب اطباء الرعاية الصحية الأولية والهيئة التمريضية على الانعاش القلبي وإنقاذ الحياة بهدف صقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث المستجدات العالمية لدعم البنية الأساسية للتعامل مع حالات الطوارئ بمراكز الرعاية الصحية الأولية. وكشف الحربي في تصريح صحافي عن قيام الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية بتقديم خطة عمل تنفيذية وبرنامج زمني محدد لبرامج التدريب لإتاحة الفرصة لتدريب جميع العاملين بالرعاية الصحية الأولية ووفقا للخطط والبرامج المعتمدة من جمعية القلب الأميركية، لافتا إلى انه من المتوقع ان يتم التدريب خلال عام 2017 وفقا للتصور المبدئي الذي وضعته مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. رحاب الوطيان بالتنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية.

وأشار إلى ان ذلك من شانه ان يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال دعم قدرات الأطباء والهيئة التمريضية للانعاش القلبي وإنقاذ الحياة والتعامل الفوري مع حالات الأزمات القلبية والاصابات ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.