حنان عبد المعبود

كشف الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الأهلية في وزارة الصحة د. محمد الخشتي عن إعادة حصر المؤتمرات وورش العمل الخاصة بالوزارة للعام المقبل، مبينا ان عددها اكبر من الميزانية المسموح بها.

وقال الخشتي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: خاطبنا مجالس الأقسام لتخفيض عدد المؤتمرات، لافتا إلى ان العدد وصل لحوالي ٥٠ مؤتمرا وما يفوق ٨٠ ورشة عمل وهو عدد كبير لا تغطيه الميزانية التي تتراوح بين مليون و٩٠٠ الف دينار و2 مليون، مشيرا الى ان الميزانية كانت تفوق المليونين من قبل الا انه تم تخفيضها ومن المتوقع ان تخفض ايضا هذا العام، مؤكدا على ان مجالس الأقسام ستقوم بتخفيض عدد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بها ومن ثم يتم اعتماد العدد النهائي لها.