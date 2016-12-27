عادل الشنان

طالب رئيس اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد السكنية تركي العصيمي الحكومة بتشغيل كافة المباني العامة الجاهزة والجديدة مثل مخفر المدينة ومركز خدمة المواطن والبلدية ومحطات الوقود ومركز طوارئ الاسعاف وكافة أقسام المستوصف مع تزويد المستوصف بأجهزة الإسعافات الاولوية حيث توفي احد الأهالي اثر جلطة قلبية لتأخر الإسعاف، موضحا عدم وجود إنعاش أولي وجهاز صدمات القلب في المستوصف الذي يعمل من الساعة ٨ صباحا حتى ١١ مساء فقط.

وذكر العصيمي ان المستوصف غير مكتمل الخدمات والاقسام، مطالبا بتشغيل وتجهيز كافة المباني بالطواقم البشرية والمعدات اللازمة لها بشكل عاجل.

واستغرب الاهمال في إنجاز كافة الخدمات والاحتياجات التي يجب وجودها في مدينة صباح الأحمد السكنية المصنفة كمدينة نائية، مطالبا اعضاء السلطتين بأن يساهموا في توفير تلك المطالب.