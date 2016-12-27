حنان عبد المعبود

اعرب وزير الصحة د.جمال الحربي، عن أسفه الشديد للحادث الذي تعرض له مدير المستشفى الأميري بقيام احد المراجعين بالاعتداء عليه.

وقال الحربي في تصريح صحافي، إن هذا التصرف الهمجي يسيئ إلى سمعة المواطنين والمقيمين الذين تلتزم الوزارة بالتفاني في تقديم الرعاية الصحية لهم في جميع مرافقها الصحية انطلاقا من مسؤولياتها المعهودة.

واستنكر وزير الصحة الاعتداءات والإهانات التي قد يتعرض لها الأطباء أو الهيئة التمريضية أو العاملين بالوزارة، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كافه الإجراءات القانونية لحماية كرامة وحقوق العاملين بها لأننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا نقبل أي تهاون في تطبيق القانون.

وشدد د. جمال الحربي على وصف هذا الاعتداء المؤسف بأنه حادث فردي ولن يؤثر على الثقة المتبادلة بين العاملين بالوزارة والمستفيدين من الخدمات الصحية والذين نحرص على تعزيز ثقتهم بها من خلال التميز بخدماتها وحفظ حقوق المرضى بالرعاية الصحية.

وأهاب وزير الصحة بالمواطنين والمقيمين النأي بأنفسهم عن مثل تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون وتسيئ إلى العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.