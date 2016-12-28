لا نتهاون مع أي عبث بالمال العام ومستمرون في الإصلاح والقضاء على الفساد

عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي ان ادارة المكتب الصحي الكويتي في لندن كشفت تجاوزات مالية نفذها 4 محاسبين اجانب يعملون في المكتب منذ عدة سنوات سابقة تمثلت في تحويل مبالغ مالية لجهات غير مستحقة.

واشار الحربي في تصريح لـ«الأنباء» الى ان ذلك جاء بعد اجراء المكتب الصحي في لندن بالتنسيق مع سفارتنا هناك والشرطة البريطانية «سكوتلاند يارد» تحقيقا سريا موسعا خلال الأشهر السابقة في تجاوزات مالية بالمكتب الصحي خلال السنوات السابقة.

وذكر الحربي ان نتائج التحقيق السري الأولية أدت بنجاح الى القبض على 4 محاسبين اجانب يعملون في المكتب الصحي للاشتباه بعلاقتهم بهذه التجاوزات، حيث تم إبلاغ السلطات البريطانية ممثلة بجهاز الشرطة «سكوتلاند يارد» بتلك الواقعة، والتي القت بدورها القبض على هؤلاء العصابة من المحاسبين والتحقيق معهم، فضلا عن انها قامت بالحجز على أرصدتهم المالية، بالإضافة الى ان المكتب الصحي اوقف التعامل مع احدى الصيدليات المعتمدة لدى المكتب للاشتباه بعلاقتها بالعصابة.

ونوه الى ان التحقيق في هذه القضية مازال جاريا بالتعاون مع سفارتنا بلندن والشرطة البريطانية «سكوتلاند يارد». مشيدا بفريق عمل المكتب الصحي بلندن الذي أثبت كفاءته ومجهوده الكبير في العمل لكشف تلك التجاوزات المالية، ودورهم في القبض على العصابة وحرصهم الشديد على المال العام وخدمة الوطن.

لجنة تحقيق

وأعلن الحربي في الوقت ذاته عن إرسال لجنة تحقيق للمكتب الصحي في لندن رفيعة المستوى برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات من خلال التحقيق والاطلاع على تلك الواقعة ودراسة أسباب التجاوزات ومنع حدوثها مستقبلا، مشددا على محاسبة المتجاوزين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية معهم.

مكتب تدقيق

وكشف الحربي عن توجه وزارة الصحة الى التعاقد مع مكاتب تدقيق معتمدة عالميا في جميع المكاتب الصحية بالخارج، مؤكدا على مخاطبة تلك المكاتب لعرض اسماء الشركات المعتمدة عالميا للتعاقد مع احداها عن طريق لجنة المناقصات.

وشدد ايضا على ان الوزارة لن تتهاون مع اي شخص تسول له نفسه العبث بالمال العام، مؤكدا استمراره بوعده الذي قطعه على نفسه في إصلاح القطاع الصحي والقضاء على الفساد والهدر بالمال العام، والارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد.