«الطبية»: القانون الحالي عاجز عن حماية الكادر الطبي

حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

اعرب وزير الصحة د.جمال الحربي عن شديد اسفه للحادث الذي تعرض له مدير المستشفى الاميري بقيام احد المراجعين بالاعتداء عليه.

وقال د.الحربي في تصريح صحافي امس ان هذا التصرف الهمجي يسيء الى سمعة المواطنين والمقيمين الذين تلتزم الوزارة بالتفاني في تقديم الرعاية الصحية لهم بجميع مرافقها الصحية وفي جميع الاوقات انطلاقا من مسؤوليات الوزارة، مشددا على رفضه لتلك الممارسات الخاطئة والخارجة عن قيم وعادات الشعب الكويتي.

وأضاف «نحن ضد أي اعتداء أو اهانة يتعرض لها الاطباء أو الهيئة التمريضية أو العاملين بالوزارة»، مؤكدا حرص وزارة الصحة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية لحماية كرامة وحقوق جميع العاملين بها لأننا نعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا نقبل اي تهاون في تطبيق القانون.

وشدد الحربي على وصف هذا الاعتداء المؤسف بأنه حادث فردي ولن يؤثر على الثقة المتبادلة بين العاملين بالوزارة والمستفيدين من الخدمات الصحية الذين تحرص الوزارة على تعزيز ثقتهم بها من خلال التميز في خدماتها وحفظ حقوق المرضى بالرعاية الصحية.

واهاب بالمواطنين والمقيمين النأي بأنفسهم عن مثل تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون وتسيء الى العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.

بدورها، استنكرت الجمعية الطبية الاعتداء على مدير مستشفى الاميري، مطالبة في الوقت ذاته بمعاقبة المتسبب ومحاسبته. واكد الامين العام للجمعية الطبية د.محمد القناعي أن مسلسل الاعتداء على الاطباء والكادر الطبي عاد من جديد ليثبت ان القانون الحالي عاجز عن حماية الكادر الطبي والعاملين بالقطاع الصحي.

وطالب في تصريح صحافي بتغليظ العقوبة على كل من يعتدي على الاطباء والكادر الطبي اثناء العمل، وذلك لتحقيق البيئة الآمنة لعمل الطبيب، مشددا على اهمية وجود وقفة جادة من وزير الصحة ومجلس الامة لوضع حد لهذه المهاترات بحياة الاطباء والكادر الطبي من خلال اقرار قانون «مزاولة مهنة الطب» الذي حرصت الجمعية الطبية من خلاله على تغليظ عقوبة الاعتداء على الاطباء والكادر الطبي والذي تم الانتهاء من صياغته منذ أكثر من عام خلال لجنة وزارية مشتركة.

ودعا القناعي وزير الداخلية الى زيادة نقاط الامن بالمستشفيات لتوفير البيئة الآمنة للموظفين والمراجعين في المستشفيات، وحمايتهم ممن يثير الشغب ويتطاول على القانون.

ووجه دعوته لكل طبيب متضرر، قائلا: الجمعية الطبية توفر محاميا دون مقابل لرفع قضايا الاعتداء على الاطباء، مطالبا وزارة الصحة بزيادة الحملات التوعوية لاعادة الثقة بالكوادر الطبية والخدمات الصحية مما سيكون لهذه الحملات اثر ايجابي للمراجعين والمرضى المتلقين للخدمات الصحية بالبلاد.