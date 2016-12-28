أوضح مدير المستشفى الاميري د.علي العلندة ان الاعتداء حدث اول من امس من احد المرضى الذين يفترض انه منوم بالمستشفى.

واضاف في تصريح لـ «الأنباء»: فوجئت بالمريض يقتحم المكتب دون استئذان، ومع هذا استقبلته وحاولت ان اعرف سبب ثورته لأنه كان في حال من الصراخ والغضب دون ابداء الأسباب، وطلبت من مسؤولي العلاقات العامة الجلوس معه لحل مشكلته، الا انه لم يستجب لأي من هذه المحاولات بل ازداد في السباب والتطاول ثم تحول الى التشابك بالايدي.

ولفت العلندة الى ان ما علمناه بعد هذه الحادثة ان هذا الشخص طرد من مستشفيات اخرى بسبب أمور مشابهة والتعدي على العاملين بالمستشفى، مؤكدا انه لم يكن يعرف هذا المريض ولا يعلم ماذا يريد، ومع ما قام به حاول تهدئته ومعرفة مشكلته الا ان ما قام به من تطاول بالسباب والتعدي بالضرب جعلني أصعد الامر لاثباته قانونيا بتقديم شكوى بالمخفر، مبينا ان هذه الشكوى ليست من اجله هو كشخص ولكن من اجل العاملين في الوزارة لأنهم يقومون بواجبهم الخدمي كما يجب ويستحقون في المقابل التعامل بالاحترام اللائق.