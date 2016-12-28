عبدالكريم العبدالله

كلف وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي 8 ممرضين بمناصب رئيس الهيئة التمريضية بالادارات المركزية والمناطق الصحية.

حيث كلف السهلاوي في القرار الذي تنشره «الأنباء» د.ايمان يوسف محمد احمد رئيسا للهيئة التمريضية بمراقبة التخطيط والتدريب بإدارة الخدمات التمريضية، وبدرية العازمي بمنطقة الاحمدي الصحية، وخالدة المراغي بمنطقة الفروانية الصحية، وبدرية جابر العنزي رئيسا للهيئة التمريضية بإدارة خدمات كبار السن، ومحمود باقر في ادارة منع العدوى.

كما كلف السهلاوي كيري حسين محمد رئيسا للهيئة التمريضية بادارة الاعتراف والجودة، وسها العازمي بمنطقة الصباح الطبية التخصصية، ومنى خالد الرمح بمنطقة العاصمة الصحية.