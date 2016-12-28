حنان عبد المعبود

أكدت الوكيلة المساعدة للصحة العامة د.ماجدة القطان تحقيق وزارة الصحة نجاحا ملحوظا في السيطرة على الأمراض المعدية، لافتة إلى أنها استطاعت بالفعل التحكم في كثير منها وذلك عن طريق برامج التطعيم الناجحة وإقامة مراكز لفحص العمالة الوافدة وتطبيق أحدث البروتوكولات العالمية بالتعاون مع الجهات العالمية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وأضافت القطان في كلمة ألقتها نيابة عن وزير الصحة خلال حفل افتتاح مؤتمر الكويت الدولي للأمراض المعدية، أن هذا المؤتمر يعد من الفعاليات العلمية التي تفتخر وزارة الصحة بإقامتها، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المؤتمرات هو الارتقاء الحقيقي والفعلي بالمنظومة الصحية المحلية لتحاكي التطورات العلمية العالمية وإننا لنؤمن بتكاتف كل الجهود في وزارة الصحة للتصدي للأمراض المعدية من خلال دراسة أبعاد المشكلة التي غالبا ما تنتقل من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية المختلفة.

وقالت القطان ان وجود نخبة من المتخصصين في مجال الأمراض المعدية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم بلا شك في مد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الواقعية المطبقة في مجال التصدي للأمراض المعدية وطرق علاجها وكيفية تعامل المجتمع مع المصابين منها للتركيز على أهمية نشر الوعي الصحي تجاه هذه الأمراض لتقليص انتشار العدوى، لافتة إلى أن الوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق وقتا غير قصير لكن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات العلمية لا بد أن يأتي بثماره ولو بعد حين.

من جانبها، قالت مدير إدارة منع العدوى بوزارة الصحة د.مريم الفضلي ان المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والنظرية التي تم التوصل اليها على مستوى العالم في مجال الأمراض المعدية والأوبئة، ومن بينها الأمراض الفيروسية المستجدة التي باتت تهدد بحدوث أوبئة عالمية.