حنان عبدالمعبود

كشفت رئيسة قسم الجهاز الهضمي والكبد بمنطقة الصباح الصحية التخصصية د.وفاء الحشاش عن أن عدد الحالات التي تم إجراء المناظير لها من شهر يناير حتى أكتوبر 2016 تبلغ 3888 حالة من بينها 500 حالة تم إجراء تدخل أثناء المنظار، وذلك إما لاستئصال أورام حميدة أو خبيثة أو إيقاف النزيف الدموي وغيرها من الحالات.



جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها وحدة الجهاز الهضمي والكبد لأحدث الأجهزة الجراحية والمستخدمة من خلال مناظير الجهاز الهضمي، وذلك لاستخدامها لإيقاف النزيف الدموي واستئصال الدوالي، وكذلك لاستئصال الأورام الحميدة والخبيثة ككتلة واحدة من دون ترك أي رواسب باستخدام جهاز الكي الجراحي والقطع بالماء عن طريق أنبوب متعدد الاستخدامات.