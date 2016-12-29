اختتم فريق الإعداد والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم الاربعاء زياراته الميدانية لمواقع المشاريع التنموية للعام الحالي 2016 حيث قام الفريق برئاسة مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض بزيارة الى موقع مشروع مستشفى العدان الجديد بحضور مهندس المشاريع في وزارة الصحة م. ابراهيم النهام ومراقب ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وفاء الضبيان وأعضاء الفريق.

وقالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض إن هذه الزيارة هي الأخيرة ضمن جدول الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية هذا العام وشملت زيارة موقع مشروع غاية في الأهمية هو مشروع مستشفى العدان الجديد الذي يعد صرحا طبيا جديدا يحقق هدفا أساسيا من اهداف التنمية يتمثل في ركيزة الرعاية الصحية المتطورة التي نصبو اليها في اطار سعي الحكومة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في البلاد.

وأوضحت العوض ان فريق الاعداد والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية شاهد عرضا مرئيا قدمه المدير التنفيذي للمشروع تضمن كل خطوات ومراحل انجاز المشروع الذي بدأ العمل به يونيو من العام الماضي 2015 بتكلفة تبلغ ما يقارب 232 مليون دينار، مشيرة الى ان المشروع يتكون من 7 مبان، منها الأمومة والطفولة والجراحات والخدمات المركزية والعلاج الطبيعي واعادة التأهيل ومبنى الإدارة العامة ومواقف السيارات ومبنى المخازن الاستراتيجية كاشفة ان اجمالي مواقف السيارات التابعة للمشروع تتسع لـ 3675 سيارة، مشيرة الى انه سيتم الانتهاء من مواقف السيارات كمرحلة اولى للمشروع وذلك بهدف القضاء على الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة ومن ثم سيتم تنفيذ باقي مراحل المشروع الذي من المقرر تسليمه في يناير 2020، لافتة الى ان المشروع يسير وفقا للبرنامج الزمني والبيانات المسجلة في النظام الآلي للمتابعة ولا توجد أي معوقات تـؤخر سير المشروع.