حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي حرص الوزارة على تعزيز أواصر الثقة بين الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين وجميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية من المواطنين والمقيمين وتطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل التي تحمي حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع وبما تتمكن معه الوزارة من تقديم خدماتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية في مناخ يسوده الوئام وحفظ كرامة وحقوق جميع الشركاء بمنظومة الرعاية الصحية.

وكشف الحربي في تصريح صحافي عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة والأدوات القانونية التي تردع وتحد من أي حوادث للاعتداءات على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بجميع مواقع تقديمها.

ودعا الجمعية الطبية الكويتية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي إلى اعداد مقترحاتهم بشأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها واﻻستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها وزير الصحة لهذا الغرض والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقراراتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق الأطباء والعاملين بالخدمات الصحية.

وأكد ثقته في ان مجلس الأمة سيعطي مشروع القانون ما يستحقه من اﻻهتمام وادراجه ضمن الأولويات التشريعية نظرا لمردوده اﻻيجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين الأطباء والمرضى والمراجعين واعادة جسور الثقة المتبادلة بين جميع اﻻطراف وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبولة والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة الأداء الإنساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان واخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعاية الصحية والتي اثمرت تحقيق الكويت لإنجازات متميزة في اداء القطاع الصحي وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات انجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة.