عبدالكريم العبدالله

فسخ وزير الصحة د.جمال الحربي التعاقد والاتفاقية المبرمة بين الوزارة ومستشفى اكاديمية كلينكام «شتوتغارت» التابعة لجامعة توبنغن الالمانية.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي لها ان تقرير اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاقية بمستشفى الرازي اظهرت عدم القيام بالالتزامات التعاقدية من قبل الطرف الثاني.

وذكرت الوزارة ان الوزير الحربي قام باعتماد التقرير المرفوع له بهذا الشأن، والذي أوصى بفسخ التعاقد وإنهاء الاتفاقية حرصا على المال العام.

وأفادت الوزارة بأن الوزير الحربي وجه خطابا للطرف الثاني بفسخ التعاقد وانهاء الاتفاقية، وذلك وفق ما ورد في الفقرة السادسة من البند الثامن الفقرة «١-٥» من البند التاسع من الاتفاقية لإخلالهم بشروط العقد.

وأشارت الوزارة الى ان التقرير المرفوع لوزير الصحة من ادارة الشؤون القانونية والعلاقات الصحية الدولية جاء فيه عدم التزام المستشفى الالماني بتنفيذ بنود الاتفاقية، وذلك رغم قيام الوزارة بإخطارهم اكثر من مرة ومنحهم اكثر من فرصة للالتزام ببنود الاتفاقية، وهو الامر الذي لم يتحقق معه الاهداف المرجوة منها.

وأشارت الوزارة الى ان الوزير الحربي امر بتشكيل لجنة فنية مالية لتسوية استحقاقات الطرف الثاني المترتبة على إنهاء الاتفاقية لحفظ حقوق الوزارة وحماية المال العام.

وفي سياق آخر، جال وزير الصحة د.جمال الحربي في مستشفى الجهراء امس، وتفقد سير العمل في حوادث المستشفى والاجنحة، وغيرها من الاقسام الاخرى. كما قام الوزير الحربي بجولة ايضا على مستشفى الجهراء الجديد الذي سيتم افتتاحه في بداية الربع الاول من العام ٢٠١٨.