عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الالم في مستشفى العدان د.هدى الفودري عن إجراء أول حالة تخدير للشبكة العصبية البطنية السيلياكية (coeliac and splanchnic plexus block) في المستشفى لعلاج الآلام المزمنة الناتجة عن مرض سرطان البنكرياس، والتي قام بها استشاري التخدير والعناية المركزة وعلاج الالم د.محمد شمساه، مشيرة الى انها تجرى لاول مرة على مستوى البلاد.

وذكرت في تصريح صحافي ان هذه الطريقة تتم عن طريق تخدير موضعي دون الحاجة الى تخدير عام، بحيث يقوم الطبيب المختص بحقن المادة المخدرة في منطقة الاعصاب الرئيسية في وسط منطقة البطن بمساعدة جهاز الأشعة لتحديد المكان الصحيح لحقن الابرة.

وأفادت بأن هذا النوع من العمليات يتطلب دقة متناهية وخبرة في هذا المجال لتفادي اي مضاعفات من الممكن ان تحدث نتيجة حقن المادة المخدرة في هذا الجزء الحساس من الجسم.

وبينت انه تم إتمام هذه العملية بنجاح، حيث خففت من الآلام الناتجة عن الورم السرطاني بشكل ملحوظ فور إتمام العملية، وغادر المريض المستشفى من دون وجود اي مضاعفات.