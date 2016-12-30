

اعرب وزير الصحة د.جمال الحربي عن شكره وتقديره للدور اﻻنساني المتميز الذي تقوم به جمعيه الهﻻل الاحمر برئاسه د.هﻻل الساير ، معتبرا الدور الذي تقوم به الجمعيه نموذجا متميزا يكشف عما نشأ عليه اهل الكويت من مشاعر نبيله وحرص على المبادرات اﻻنسانيه العابره للحدود والتي تؤكد ما تتمتع به جمعيه الهﻻل اﻻحمر من رؤيه ثاقبه ومشاعر نبيله تعبر عن الشعور الوطني والحس اﻻنساني حيال ضحايا الحوادث المؤسفه واﻻطفال السوريين من النازحين وضحايا الكوارث في سوريا الشقيقه.



وتمني الحربي للساير دوام الصحه والعافيه واستمرار العطاء اﻻنساني المعبر عن ما تتمتع به الكويت من سمعة عالمية في المبادرات اﻻنسانيه والصحيه تحت القياده الرشيده والحكيمه لصاحب السمو الامير الشيخ صباح اﻻحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء مؤكدا ان مبادرات جمعيه الهﻻل اﻻحمر سيسجلها التاريخ اﻻنساني والصحي في انصع صفحاته باحرف من نور.