عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي ان جميع إدارات الوزارة ومرافقها الصحية تضع رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المرضية الخاصة على قمة اهتماماتها لتقديم الرعاية المتكاملة لهم بسهولة ويسر وبما يحفظ مكانتهم ويحقق احتياجاتهم.

وذكر الحربي ان احدى الخدمات التي تقدمها الوزارة لتلك الفئات هي خدمة نقل المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحاﻻت المرضية الخاصة من المنازل للمستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، او من منزل لمنزل آخر لذوي اﻻحتياجات الخاصة، او من مكان آخر داخل المنزل، وهي الخدمات التي تقوم بها ادارة الطوارئ الطبية بالوزارة وتقدمها مجانا ودون اي مقابل.

ولفت الحربي إلى ان من يرغب في الحصول على تلك الخدمات الخاصة يمكنه التنسيق مع إدارة الطوارئ الطبية من خلال اﻻتصال التلفوني قبل يوم، او قبل 4 ساعات من موعد الخدمة المطلوبة، وتستقبل الطلبات على الهاتف 24792111، او 24782179.



مشددا على ان الوزارة لن تتوانى في تقديم الرعاية لكبار السن ولذوي اﻻحتياجات الخاصة تقديرا لهم وعرفانا بمكانتهم في المجتمع.