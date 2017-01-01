انتقال «التغذية والإطعام» للمبنى الجديد بعد إيصال الكهرباء

حنان عبدالمعبود عبد الكريم عبدالله

زار وزير الصحة د.جمال الحربي سكن الممرضات بجانب مستشفى الولادة رقم «١ و٢»، بالإضافة الى سكن في منطقة الرقعي.

وأكد وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح صحافي بأنه تم الجلوس مع الممرضات في سكنهن بمنطقة الرقعي لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والمعوقات، مشيرا الى أن الممرضات في سكنهن بمنطقة الرقعي ابدين ارتياحهن في مكانهن وطلبن عدم نقلهن الى المبنى الجديد بمستشفى الولادة، مؤكدا على موافقته على ذلك.

وقال: اما بالنسبة للممرضات في سكنهن رقم «١ و٢» بجانب مستشفى الولادة، فقد قمت بالاطلاع على احتياجاتهم، ووعدت بنقلهن الى مبنى ادارة التغذية والإطعام القديم للتوسع، وذلك بعد نقل الادارة الى مبناها الجديد بجانب ادارة العلاج بالخارج.

وذكر الوزير الحربي ان انتقال ادارة التغذية والإطعام الى مبناها الجديد يتطلب ايصال التيار الكهربائي، مشيرا الى انه سيخاطب وزير الكهرباء والماء لإيصال التيار بأسرع وقت لانتقال الادارة.

من جانب آخر، قام وزير الصحة د.جمال الحربي ظهر امس أيضا بزيارة ميدانية تفقد خلالها مركز مناحي العصيمي الصحي في منطقة خيطان واطلع خلالها على سير العمل في عيادات الرجال والنساء والأطفال.

وأكد الحربي انه وجد مشكلة تتمثل في ضيق مساحة الغرف التي تستخدم لحفظ المستهلكات الصحية في المركز مثل الماسكات والكمامات التي تستخدم في علاج الربو، لافتا إلى أنه سيقوم يوم الاثنين المقبل بمخاطبة المركز والصيدلية لاستغلال بعض المساحات الموجودة بالصيدلية لحل هذه المشكلة.