بشرى شعبان

‏توجه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة منصور السرهيد بكل الشكر والتقدير الى وزير الصحة د.جمال الحربى، مشيرا الى ان هذا الاهتمام لإخوانه ذوي الإعاقة ليس غريبا عليه أبدا وهو الذي وقف دائما الى جانب إخوانه المعاقين.

وأكد السرهيد ان الوزير الحربي له منا كل الشكر والتقدير ‏على وضع حالات كبار السن وذوي الإعاقة في قمة اهتمامات الوزارة، ومنحهم الأولوية في توفير كل الخدمات الطبية، وخصوصا خدمة نقل المرضى من كبار السن وذوي الإعاقة والحاﻻت المرضية الخاصة من دون أي مقابل له كل الشكر والتقدير من كل إخوانه وأبنائه المعاقين، متمنيا له التوفيق في مسؤوليته.