عبدالكريم العبدالله
نظمت وزارة الصحة عملية شغل الوظائف الإشرافية بمختلف قطاعات الوزارة.
وخاطب وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي جميع وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات بالإبلاغ عن جميع الوظائف الشاغرة لديهم في القطاع التابع لهم.
وطالب وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي من جميع وكلاء الوزارة المساعدين ومديري المناطق الصحية والإدارات المركزية والمستشفيات مخاطبته، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بجميع الشواغر من «مدير إدارة - مراقب - رئيس قسم - رئيس شعبة - أمين مركز - مشرف إداري - رئيس مركز صحي - رئيس مكتب» بصفته رئيس لجنة شؤون الموظفين للتنسيق مع لجنة الوظائف الإشرافية، لبحث ودراسة مدى استيفاء المرشح أو المرشحين من قبلهم لشروط شغل الوظيفة الشاغرة في القطاع، وإجراء المفاضلة وفق القواعد التي تقرها اللجنة الإشرافية في حال وجود مجموعة من المرشحين.