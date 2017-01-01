التقييم سيكون باستخدام الحاسوب

عبدالكريم العبدالله

تبدأ وزارة الصحة، غدا الاثنين، بعملية التقييم السنوي لموظفيها للعام 2016، والذي سيستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

مصادر صحية مطلعة أكدت، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، استعداد قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الصحة، ممثلا في إدارة التقييم والقياس، لتقييم الموظفين الذين يبلغ عددهم 85 ألف موظف وموظفة يعملون بمختلف مرافق الوزارة.

وأفادت المصادر بأن عدد المقيِّمين الذين سيقومون بتقييم الموظفين بلغ 2300 مقيّم ومقيّمة، ممثلين بـ «رئيس شعبة- رئيس قسم مراقب مدير إدارة»، مع تحملهم المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة بيانات الموظفين التابعين لهم.

تعليمات

ولفتت المصادر إلى أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي أعطى تعليماته ببدء التقييم السنوي للموظفين غدا الاثنين، مشددا في الوقت ذاته على الأمانة في عملية التقييم، وإعطاء كل ذي حق حقه.

ونوهت المصادر الى أن عملية التقييم السنوي للموظفين لهذا العام ستشهد اعتماد نظام جديد لتقييم مديري المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ورؤساء الرعاية الأولية ورؤساء الهيئة التمريضية بالمناطق، تشمل تطبيقهم لمعايير ضوابط الجودة في مرافقهم.

وأكدت المصادر خضوع كل موظف كويتي وغير كويتي لقواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييم الأداء والتظلم منه.

وذكرت المصادر أن وزارة الصحة أبلغت رؤساء الأقسام المباشرين بإتمام عملية تقييم كفاءة الموظفين عن العام 2016 خلال المدة من 1 حتى 31 يناير، وذلك باستخدام الحاسوب، وطلبت منهم أن يتم استخراج تقرير التقييم مطبوعا ويوقع عليه الرئيس المباشر وإحالته الى الرئيس الذي يليه في المسؤولية ليبدي رأيه خلال المدة من 1 حتى 7 فبراير، ويتم تسليم التقارير مطبوعة لإدارة التقييم والقياس في موعد أقصاه 14 فبراير 2017، حتى يتسنى لها الانتهاء من أعمال التقييم في المواعيد المقررة قانونا، ومن ثم استخراج النتائج النهائية.

وبينت المصادر أن وزارة الصحة راعت أن تشمل عملية التقييم جميع الموظفين الخاضعين للتقييم، من فئات «الوظائف العامة العقود الخاصة بند المكافآت» مع إعداد كشوف بحصر من لم يتم تقييمه، مبينا اسم الموظف ورقم ملفه والرقم المدني وسبب عدم التقييم، ولن يعتد بأي تقييم يرد بعد انتهاء الموعد المقرر.

وأوضحت المصادر أن التقييم سيشمل الموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2017، وكذلك الموظفــون «المعاد تعيينهم والمنتدبــون والقائمون بإجازة طويلة أيا كان نوعها» وذلك خلال عام 2016 بشرط أن يكونوا قد أمضوا الفترة المقررة قانونا.