ليلى الشافعي

وقعت جمعية صندوق اعانة المرضى اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة للأوقاف يتم بموجبها تخصيص الأمانة العامة للأوقاف مبلغ 23 ألف دينار من مصرف «العشيات» لدعم أسر المرضى الفقراء الذين تكفلهم الجمعية.

وثمن المدير العام لجمعية صندوق إعانة المرضى جمال الفوزان تعاون الأمانة العامة للأوقاف وحرصها على تفعيل الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا الى انه ليس المشروع الوحيد وإنما تشارك الأمانة في الكثير من مشاريع الجمعية التي تصب في النهاية في خدمة المرضى الفقراء والمحتاجين وتنفذ معنا الكثير من المشاريع الاجتماعية الهادفة.

وبين الفوزان ان الجمعية أبرمت اتفاقا مع بعض الأسواق المركزية الكبرى لتوفير التموين والمؤن الغذائية لهذه الشريحة عن طريق كوبونات تم تخصيصها لهذا الغرض، موضحا ان أكثر من 170 أسرة بها أكثر من 700 فرد سيستفيدون من دعم الأمانة لهذا المشروع.

وشكر الفوزان الأمانة العامة للأوقاف على تعاونها الذي وصفه بالمثمر والبناء والذي يخدم قطاعا كبيرا من الأسر المحتاجة التي يعاني عائلها من أمراض مزمنة وتتطلب الكثير من المال لتوفير الدواء فضلا عن إعالة أسرهم.

ودعا الفوزان المحسنين والخيرين وأهل الفضل ان يحذوا حذو الأمانة العامة للأوقاف وتبنيهم مثل هذه المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة تعيش على ارض الكويت.