عبدالكريم العبدالله

تستضيف وزارة الصحة، خلال يناير الجاري، 24 طبيبا استشاريا من مراكز طبية عالمية ضمن برنامج الزيارات الدوري.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن قائمة الاستشاريين تضم كفاءات متميزة من مستشفيات ومراكز عالمية من أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وهولندا، بالإضافة إلى الهند والمغرب، وذلك في تخصصات أمراض سرطان الدم والإشعاع وجراحة الأعصاب وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة العيون، علاوة على أمراض الباطنية والجلدية والأنف والأذن والحنجرة.



وأشارت إلى ان الهدف من برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين الزوار بمستشفيات وزارة الصحة تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة لأطباء الوزارة للتدرب وتبادل الخبرات وتطوير بروتوكولات وسياسات الأداء الطبي والرعاية الصحية مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة، وهو أمر تحرص عليه الوزارة للارتقاء المستمر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.





