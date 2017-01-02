العنزي: 14 مولوداً في «العدان» بينهم 8 كويتيين

المرهون: 16 مولوداً في مستشفى الولادة منهم 6 ذكور.. الأول مصري في الساعة 12.10 دقائق صباحاً

إبراهيم: جميع الولادات التي تمت في مستشفى الولادة كانت تحت رعاية طبية ممتازة

الصفار: 11 حالة ولادة في مستشفى الفروانية بينهما قيصريتان

الحجرف: ولادتان فقط في مستشفى الجهراء

العازمي: الرضاعة الطبيعية «مهمة» بالنسبة للأطفال حديثي الولادة

عبدالكريم العبدالله

شهدت الساعات الـ 12 الأولى من العام الجديد 2017 ولادة 43 طفلا وطفلة في المستشفيات الحكومية بينهم 15 كويتيا.

ومع أولى لحظات العام، وتحديدا عند الساعة 12 و3 ثوان صباحا، ولدت أول طفلة على مستوى الكويت في مستشفى الفروانية، وهي من الجنسية الهندية، بينما كانت الولادة الثانية لطفل مصري في مستشفى الولادة عند الساعة 12.10 دقائق صباحا، أما الثالثة فكانت في المستشفى نفسه، وهي أنثى من الجنسية الهندية ولدت في الساعة 12.15 دقيقة.

وكانت الولادة الرابعة على مستوى البلاد لـ «توأم» كويتيتين في مستشفى العدان، تفصل بينهما «دقيقة» واحدة، حيث ولدت الأولى في الساعة 1.17 دقيقة صباحا، بينما ولدت الثانية الساعة 1.18، أما الولادة الخامسة فكانت لطفلة من غير محددي الجنسية ولدت في الساعة 2.44 صباحا في مستشفى الجهراء.

العدان

وفي البداية، أعلن مدير مستشفى العدان د.عبدالرحمن العنزي عن أول ولادة في المستشفى في ليلة رأس السنة لـ«توأم» إناث كويتيات بعملية «قيصرية»، مشيرا الى ان الفرق بينهما كان «دقيقة»، حيث ولدت الأولى في الساعة 1.17 صباحا، والثانية الساعة 1.18 صباحا.

وذكر د.العنزي في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن مجموع عدد المواليد في مستشفى العدان في الأول من يناير بلغ 14 مولودا، بينهم 8 كويتيين (5 ذكور - 3 إناث)، و6 غير كويتيين منهم 4 ذكور «مصري» و3 من الجنسية الهندية، فضلا عن 2 من الإناث من الجنسية المصرية والهندية.

وبين د.العنزي أن عدد الولادات القيصرية كانت 3 ولادات، و10 ولادات طبيعية، لافتا إلى أن جميع الأطفال ولدوا بصحة وعافية ولله الحمد.

الولادة

من جانبه، اعلن مدير مستشفى الولادة د.شعيب المرهون عن ولادة أول ذكر «مصري» في مستشفى الولادة ليلة رأس السنة في الساعة 12.10 صباحا، مشيرا إلى أن ثاني ولادة كانت «أنثى» من الجنسية الهندية ولدت الساعة 12.15 صباحا.

وذكر د.المرهون في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن مجموع عدد الولادات في مستشفى الولادة منذ الساعة 12 صباحا حتى 12 ظهر أمس في أول أيام العام الجديد بلغت 16 ولادة، موزعين على ذكر كويتي و3 إناث كويتيات، بالإضافة إلى 5 ذكور و7 إناث غير كويتيين.

رعاية طبية

بدورها، أكدت نائب مدير مستشفى الولادة د.غادة أحمد إبراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن أول مولودة كويتية ولدت في مستشفى الولادة في الساعة 4.50 صباحا، أما المولود الكويتي الثاني، فقد ولد في الساعة 7.40 صباحا.

وقالت د.إبراهيم أن جميع الولادات التي تمت في مستشفى الولادة كانت تحت رعاية طبية ممتازة بوجود الطاقم الطبي من أطباء وهيئة تمريضية ذات خبرة عالية، مبينة أن جميع الأطفال يتمتعون بصحة وعافية.

الفروانية

من جهتها أعلنت رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الفروانية د.نرجس الصفار عن أول ولادة على مستوى الكويت لطفلة هندية ولدت ليلة رأس السنة الساعة 12 و3 ثوان صباحا، مبينة أن وزن المولودة بلغ 2.730 كغ، منوهة بأنها ولدت ولادة «طبيعية».

وكشفت د.الصفار عن عدد الولادات في مستشفى الفروانية من الساعة 12 منتصف الليل حتى 12 ظهرا والتي بلغت 11 ولادة.

وذكرت د.الصفار في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن عدد الإناث اللاتي ولدن في الأول من يناير بلغ 6 إناث، و5 ذكور بينهم 3 كويتيات، منوهة إلى أن بقية الأطفال هم من جنسيات أخرى، موزعين على 3 بنات و5 أولاد.

وأشارت د.الصفار إلى أن من ضمن الولادات كانت ولادة لـ«توأم»، حيث وضعت الأم «ذكرا وأنثى» وكانت ولادة «طبيعية»، لافتة إلى أن صحة الأطفال وأمهاتهم ولله الحمد جيدة، منوهة بأن الولادات كان منها 8 ولادات طبيعية، وقيصريتان، مشيدة في الوقت ذاته بدعم مدير منطقة الفروانية الصحية د.حمود الزعبي ومدير المستشفى د.هاني المطيري لتذليل جميع العقبات من أمامنا لتقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين بقسم النساء والولادة.

الجهراء

من جانبها، كشفت رئيس التمريض بمستشفى الجهراء دلال الحجرف عن وجود ولادتين فقط من «الإناث» في المستشفى في الأول من يناير لهذا العام.

وذكرت في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن الأولى كانت لطفلة من غير محددي الجنسية ولدت في الساعة 2.44 صباحا، وهي طفلة ولدت في الأسبوع 41 رحمي وحالتها جيدة.

وتابعت: أما الولادة الثانية فكانت طفلة «أنثى» من الجنسية المصرية ولدت في الساعة 4.54 صباحا، وكانت الولادة «طبيعية»، حيث ولدت في الأسبوع 36 رحمي، وتم وضعها في عناية الخدّج، وصحتها جيدة.

الرضاعة الطبيعية

بدوره، شدد استشاري الأطفال في مستشفى العدان د.مرزوق العازمي على أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، معتبرا إياها الأفضل، حيث أثبتت الدراسات العلمية دور الرضاعة الطبيعية في تقليل أمراض الحساسية في المستقبل للطفل، هذا بالإضافة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحدث رابطة حميمة بين الأم والطفل.

وذكر د.العازمي في تصريح لـ «الأنباء» أن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال توصي على الأقل بالرضاعة الطبيعية للأطفال حديثي الولادة خلال الـ 6 اشهر الأولى من العمر، ناصحا الأهالي بمتابعة التطعيمات الخاصة بالأطفال لدورها في الحماية من الأمراض المعدية.

وأفـاد بـأن الأطفال حديثي الولادة معرضون خلال فترة الشتاء لأمراض الجهـاز الـتنفسي، داعيا أولياء الأمور عند ارتفاع درجة الحـرارة عـند الأطفـال حديثي الولادة أو قلة الرضاعة لديهم، وصعوبة التنفس إلى ضرورة مراجعة الطبيب للفحص والتأكد، مبينا أن الأطفال في هذا العمر يكون جهازهم المناعي ضعيف جدا.

وأكد د.العازمي على أهمية فيتامين «د» للأطفال الرضع، وذلك حسب التوصيات العالمية، لافتا أيضا إلى وجود تطعيمات تعتبر مهمة للأطفال الرضع ويوصى بها عالميا، لكن للأسف غير متوافرة الآن فقط في المستشفيات والعيادات الخاصة مثل تطعيم «الروتا» ضد الفيروس المسبب للنزلات المعوية ويعطى على جرعتين عند عمر 6 أسابيع وتعطى الجرعة الثانية بعدها بشهر.

مستشفى رويال حياة استقبل أول توأم كويتي في 2017



حنان عبدالمعبود



شهد مستشفى رويال حياة استقبال أول توأم كويتي في العام الجديد لطفلين من الذكور، ولدا مع الساعة الأولى في 2017.

قال استشاري النساء والتوليد ومساعدة الإنجاب د.عمرو الصياد إن التوأم ولد بالساعة الأولى من العام الجديد وهما ولدان مكتملا النمو في ولادة طبيعية ويزن كل واحد منهما 2 كيلو و100غرام.

وقد شكر والد الطفلين سعود العبدالهادي إدارة المستشفى وجميع أفراد الطاقم الطبي على حسن الرعاية المقدمة في المستشفى.





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