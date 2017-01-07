هدف الورشة الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية مع الزوار

المشاركون سيحصلون على 22 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر

الخبراء سيقومون بمناظرة حالات أورام الثدي إكلينيكياً غداً

عبدالكريم العبدالله

اعلن رئيس قسم جراحة الاورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.مدحت عطيفة عن انطلاق ورشة عمل جراحات سرطان وتجميل الثدي للسنة الثامنة على التوالي وبحضور نخبة من الأطباء العالميين في جراحة الثدي وهما البروفيسور روبرت والتون رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية ود ماريو ريتجنز استاذ جراحات الثدي التجميلي بالمركز الأوروبي للأورام بايطاليا وذلك لإجراء العديد من العمليات الجراحية النادرة والدقيقة لبعض المرضى ولمدة خمسة أيام، وستعقد الورشة في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري في فندق المارينا برعاية وزير الصحة د.جمال الحربي وإشراف د.أحمد العوضي.

وقال عطيفة في تصريح له إن الخبراء سيقومون بمناظرة حالات اورام الثدي اكلينيكيا في قاعة الاجتماعات غدا بالمركز من 9 صباحا حتى 3 ظهرا، وستجرى عمليات جراحية صعبة ودقيقة في ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في الفترات الصباحية، بالإضافة الى انعقاد عدد من المحاضرات الطبية في الفترة المسائية في فندق المارينا يوميا من 7 إلى 9 مساء.

وأوضح ان العمليات الجراحية الصعبة والدقيقة التي ستجرى في الأيام القادمة في الفترات الصباحية، ستتضمن عمليات سرطان الثدي والتجميل وحالات أخرى معقدة، مشددا على أن الجراحة تعد العمود الفقري في علاج سرطان الثدي بمختلف أنواعها، خاصة أن نسبة نجاح العملية والشفاء بعد ذلك تتوقف على خبرة الطبيب، والتي تتوافر بشكل ملحوظ في قسم الجراحة بمركز الكويت لمكافحة السرطان.

وبيّن عطيفة أن الهدف من الورشة هو الارتقاء بأداء الأطباء الكويتيين وإثراء المناقشة العلمية بين الأطباء الزوار والأطباء الكويتيين من خلال التعرف على احدث التطورات والأساليب الحديثة لاستئصال أورام الثدي، وأيضا تقليل حالات السفر الى الخارج، علما انه سيحصل المشاركون على 22 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر، داعيا جميع الأطباء المختصين في هذا المجال للمشاركة الفعالة.