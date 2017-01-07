حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلنت مدير إدارة خدمات الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة د.ابتسام الهويدي عن الاحتفال بالأسبوع الخليجي لرعاية المسنين لهذا العام تحت شعار «نحو حياة صحية مديدة» خلال الفترة من ٨-١٢ يناير ٢٠١٧.

وذكرت في تصريح صحافي ان هذا الاحتفال يأتي وفاء وعرفانا لكبار السن وما قدموه من جهود مخلصة لتنمية المجتمع، مشيرة الى انه ومن خلال فعاليات الاسبوع الخليجي لرعاية المسنين سيتم تناول المواضيع الصحية المتنوعة والتحديات والمستجدات المختلفة المتعلقة بكبار السن الاسترشادية بقرارات وتوصيات وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.

واشارت الى اقامة حفل الافتتاح في فندق هوليدي ان داون تاون الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق ٨/١/٢٠١٧ برعاية كريمة من الوكيل المساعد للخدمات الأهلية د.محمد الخشتي. واشارت الى ان تلك الفعاليات ستمتد على مدى أسبوع لتضم ندوات صحية مختلفة واقامة معارض صحية توعوية، بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ويتم اختتام الفعاليات بمعرض توعوي بالجيت مول.