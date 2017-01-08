دارين العلي

قالت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة السيد عمر: «ان المعهد لديه برنامج علمي لتطوير تقنيات وبرامج تساعد المكفوفين على استخدام أجهزة ومعدات وبرمجيات، تساعدهم على التواصل مع المجتمع وتطوير قدراتهم، بحيث يكون لهم دور فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».كلام السيد عمر جاء خلال رعايتها مسابقة المشي «أرشد بصرهم بقلبك» لمسافة 2 كيلومتر التي نظمتها دائرة تطوير النظم والبرمجيات التابعة للمعهد للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بمناسبة يوم برايل العالمي للمكفوفين، والتي أقيمت بستاد جامعة الكويت في الشويخ، برعاية البنك الأهلي الكويتي، وبمشاركة محكمين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى. وقالت السيد عمر: إن هذا النشاط ينظم بمناسبة اليوم العالمي لبرايل، من قبل المعهد للمرة الثالثة، لافتة إلى انه تتم دعوة الجمهور وجميع الجهات والمؤسسات للتعاون مع المعهد والمشاركة في هذا اليوم، تعبيرا عما نشعر به من اهتمام ومساندة لهذه الفئة، فيما نهدف من هذا التجمع الى تسليط الضوء على هذه المجموعة لنعبر لهم عن مدى اهتمامنا بهم».وذكرت أن هذه البرامج تم تطبيقها في الكويت وفي الدول الخليجية، وبعض الدول العربية مثل فلسطين ولبنان وليبيا.

الفائزون بالمراكز الأولى

شارك حوالي 102 متسابق من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى 30 حكما من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، وجاء الفائزون كما يلي:

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رجال: غانم عودة.

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نساء: نوال رجب.

فئة الرجال من عمر 0 - 15: علي وهبي.

فئة الرجال من عمر 16 - 30: أحمد محمد عبدالمعطي.

فئة الرجال من عمر 31 - 50: هيثم مجدي.

فئة الرجال من عمر 50 فما فوق: محمود حاج أحمد.

فئة السيدات من عمر 0 - 15: رواء الشوني.

فئة السيدات من عمر 16 - 30: آية أسامة حماد.

فئة السيدات من عمر 31 - 50: أولفا توزوفا.

فئة السيدات من عمر 50 فما فوق: نجاة جوادي. الفائزون بالمراكز الأولى:

شارك حوالي 102 متسابق من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى 30 حكما من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، وجاء الفائزون كما يلي:

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رجال: غانم عودة.

فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نساء: نوال رجب.

فئة الرجال من عمر 0 - 15: علي وهبي.

فئة الرجال من عمر 16 - 30: أحمد محمد عبدالمعطي.

فئة الرجال من عمر 31 - 50: هيثم مجدي.

فئة الرجال من عمر 50 فما فوق: محمود حاج أحمد.

فئة السيدات من عمر 0 - 15: رواء الشوني.

فئة السيدات من عمر 16 - 30: آية أسامة حماد.

فئة السيدات من عمر 31 - 50: أولفا توزوفا.

فئة السيدات من عمر 50 فما فوق: نجاة جوادي.