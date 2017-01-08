عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة التدريب والتطوير محمد الفضلي عن تنظيم الإدارة لدورة تدريبية لمديري الإدارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات في «الجودة والإدارة الحكومية المتميزة» اليوم الاحد في فندق سمفوني.

وذكر الفضلي في تصريح صحافي ان هذه الدورة تهدف الى تنمية قدرات المشاركين لاستيعاب التغيرات المستمرة والسريعة في الوضع الراهن، وتزويدهم بالمهارات والأدوات الضرورية للوصول الى نتائج مميزة تقترب من الكمال في الأداء والإنتاجية.

واشار الى ان البرنامج التــدريبي سيـنــاقــش مفهوم الإدارة المتفوقة والاستراتيجية الضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق مشاريع الجودة، ومعرفة التحديات والمتغيرات للوصول الى الجودة في إدارة المشاريع، ومعرفة مفهوم الإدارة الحكومية «المتميزة»، مثل التميز الإداري، وتنمية القدرات المحورية كأساس للتميز.

وكشف الفضلي عن تنظيم دورة اخرى لقياديي الوزارة من وكلاء مساعدين ومديري الإدارات المركزية والمناطق الصحية والمستشفيات في «القيادة التحويلية لتحقيق أداء عالي الجودة»، والتي ستقام في فندق الجميرا في ١٦ يناير الجاري.