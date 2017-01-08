عبدالكريم العبدالله

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د.محمود العبدالهادي استمرار الجولات التفتيشية على مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» على مستشفيات ومراكز القطاع الخاص الطبية.

وذكر العبدالهادي في تصريح لـ«الأنباء» على هامش جولته التفتيشية مع مدير مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية» د.عدنان الرشيد ورئيسة قسم التأمين هنادي الحميدي على المستشفيات الأهلية، أن هذه الجولة ليست الاولى انما جاءت ضمن سلسلة من الجولات لمراقبة سير تقديم الخدمة، حيث تهدف لضمان تطبيق المشروع بصورة جيدة دون اي معوقات او مشاكل.

وأفاد بأن وزارة الصحة شكلت فرق تفتيش فنية ومالية وقانونية وادارية برئاسته للتفتيش على المشروع في القطاع الأهلي لمعرفة عملية سير تقديم الخدمة للمتقاعدين، وهي ضمن البروتوكولات المعمول بها بهذا المشروع.

وكشف العبدالهادي عن وجود «شبكة إلكترونية» تضم جميع المستحقين لبطاقات «عافية» مربوطة مع وزارة الصحة لمراقبة آلية تقديم الخدمة للمتقاعدين، منوها الى وجود خط 181110وهو عبارة عن مركز لخدمة العملاء لتقديم الشكاوى في حال وجود اي مشكلة او للاستفسار عن اي خدمة. ‏