عبدالكريم العبدالله

بعد زيادة أسعار الخدمات الصــحية فــي «الأشعـــة» التشخيصية و«الطب النووي»، تتجه وزارة الصحة إلى زيادة رسوم «الغرف الخاصة» في المستشفيات والمراكز الطبيـــة التـخصصية. وكشـف مصــدر رفيــع المستوى في تصريح خاص

لـ «الأنباء» عن أن قيمة هذه الزيادة الخاصة برسوم الغرف الخاصة ستكون بنسبة 200% على المواطنين والوافدين، بحيث تكون 3 دنانير للمواطن، و15 للوافد عن كل يوم، خلافا للأسعار الحالية التي تتمثل في دينار واحد فقط في اليوم للمواطن، و5 دنانير للوافد.

وأوضح المصدر أن الزيادة على فئة غير محددي الجنسية «البدون» والخليجيين ستكون مساوية للمواطن الكويتي، وهي 3 دنانير في اليوم فقط، مضيفا أن الوزارة خاطبت الجهات المعنية في الدولة لإقرار هذه الزيادة لكي يتم العمل بها بدءا من شهر فبراير المقبل مع الزيادات الأخرى الخاصة برسوم الخدمات الصحية مثل الأشعة والطب النووي والمختبرات.