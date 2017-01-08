حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د.جمال الحربي على زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين المقيمين والزائرين على حد سواء، مشيرا إلى أن رسوم العلاج تكلف الدولة مبالغ طائلة لتقديمها ولذلك تأتي الزيادة بعد وقت طويل جداً من عدم مراجعة الأسعار التي تعتبر رمزية.

ووضح الحربي أن الزيادة ستشمل جميع أنواع الأدوية "ولا يجب التركيز فقط على الأدوية مرتفعة الثمن التي يحتاجها عدد محدود من المرضى خاصة المصابين ببعض الأمراض السرطانية".

وفي ما يتعلق برسوم الخدمات الصحية لفت الحربي إلى أن اهتمام الوزارة الآن ينصب على الأدوية، كما أن توجه زيادة الرسوم سيكون اقل من القطاع الخاص ب 20٪‏ في بعض التحاليل المخبرية والأشعة والفحوصات، مؤكدا أن مشروع التأمين الصحي للوافدين سيقوم بتغطية كافة الخدمات الصحية ، إلا أن الرسوم الإضافية سيتم تعميمها على المقيم والزائر، مبينا أن ما نشر من معلومات ومقارنات حول لائحة الرسوم الجديدة لأسعار الخدمات الصحية غير دقيق.