وزير الصحة تفقد الخدمات المقدمة للمرضى الكويتيين في المستشفيات البريطانية

التقى وزير الصحة د.جمال الحربي أمس مع عدد من الأطباء الكويتيين المبتعثين للدراسات العليا والملحقين في برامج الزمالة المختلفة التخصصات في بريطانيا واسكتلندا وإيرلندا.

وقال الحربي لـ «كونا» عقب اللقاء انه حرص خلال زيارته الى المملكة المتحدة للالتقاء بزملاء المهنة وأبناء الوزارة الذين يتلقون تدريبهم وتعليمهم في مختلف الجامعات والمراكز الطبية البريطانية، مضيفا ان عدد الأطباء المتدربين والدارسين في مختلف الجامعات البريطانية ما يقارب الـ 150 طبيبا في مختلف التخصصات، معربا عن فخره واعتزازه بوجود هذا العدد الكبير من الأطباء في المملكة المتحدة.

وأعرب عن حرص وزارة الصحة على ايفاد اكبر عدد ممكن من الأطباء للحصول على الزمالة الطبية في مختلف التخصصات، مشيرا الى ان هذه الكفاءات ستشكل اضافة ومكسبا كبيرا لوزارة الصحة لدى عودتهم الى البلاد، لافتا الى ان اللقاء شكل «مناسبة ممتازة» بالنسبة له للاطلاع عن كثب على مراحل دراستهم والتخصصات التي يعكفون على دراستها، لاسيما ان معظمها في التخصصات الدقيقة التي تحتاج إليها الوزارة.

وأضاف ان دراسة الأطباء في بريطانيا ستسهم في صقل مهاراتهم وتفتح لهم آفاق جديدة ومجالات ارحب حيث يتسنى لهم التدرب والعمل مع أمهر الأطباء البريطانيين، ما يمكنهم من الاستفادة ونقل هذه الخبرات الى القطاع الصحي في الكويت.

ورأى د.الحربي ان «الطبيب هو الرقم الصعب والركيزة الاساسية في المنظومة الصحية ودعمه ومساندته امر مهم اذا أردنا التميز والنجاح في تقديم خدمة صحية متميزة»، مؤكدا انه لن يدخر جهدا في هذا الصدد.

حضر اللقاء مع الحربي مدير إدارة المكتب الفني د.خالد العنزي ورئيس المكتب الصحي د.فيصل شهاب ورئيس المكتب الثقافي د.فوزان الفارس ومدير مكتب الوزير عبدالعزيز الطشة.

على صعيد منفصل، اجتمع الحربي أمس مع مجموعة من الخبراء البريطانيين في إدارة المستشفيات العالمية للاستئناس برأيهم في إدارة مستشفى جابر، موضحا عقب الاجتماع انه استمع من الخبراء الى تجربتهم في إدارة المستشفيات الثانوية والتخصصية مثل مستشفى العيون او السرطان.

وأضاف ان الفكرة تتلخص في جلب خبرات اجنبية تتولى الادارة والتدريب للعمل جنبا إلى جنب مع الطاقم الكويتي، كما سيتم إعداد مدربين كويتيين حاصلين على شهادات معتمدة من مستشفيات عالمية مشهورة في هذا المجال.

وذكر الوزير د.الحربي انه سيتم توجيه دعوة لمجموعة من الخبراء لزيارة الكويت للتباحث حول الآلية المناسبة لإدارة مستشفى جابر ودراسة العروض بشكل فني وقانوني قبل إقراره.

ومن جهة أخرى، أكد الحربي أن الكويت لن تألو جهدا في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبنائها ممن يتلقون العلاج سواء في داخل الكويت أو خارجها.

وقال الحربي في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه مديرة مستشفى رويال مارسدن لعلاج أمراض السرطان كاني بلمر إنه أعطى تعليمات واضحة ومباشرة للمكاتب الصحية في الخارج بالعمل على راحة المرضى وتقديم كل التسهيلات لهم حتى يعودوا سالمين معافين إلى البلاد.

وشدد على ضرورة تبادل الخبرات والزيارات مع المراكز الطبية والمستشفيات المتخصصة في مختلف دول العالم ولاسيما المستشفيات البريطانية، مبينا ان جزءا كبيرا من زيارته للندن مخصص للاطلاع على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الكويتيين في المستشفيات البريطانية.

وعن زيارته لمستشفى (رويال مارسدن) قال الوزير الحربي انه استمع الى شرح مفصل من إدارة المستشفى عن مراحل علاج المرضى الكويتيين الموجودين في المستشفى وخطة علاجهم.

وأعرب الحربي عن ارتياحه للمستوى العالي والرعاية المتميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى الكويتيين والذي يعد احد اكبر المراكز المتخصصة في علاج أمراض السرطان بالعالم.

وفي السياق، عقد الوزير الحربي في وقت لاحق أمس الثلاثاء عددا من اللقاءات مع قيادات مستشفى (كرومويل) للاطلاع على خطط علاج المرضى الكويتيين في المستشفى.

وعاد الحربي عددا من المرضى الكويتيين في كل من مستشفى (رويال مارسدن) ومستشفى (كرومويل) إذ تفقد أحوالهم وسألهم عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في المستشفى داعيا إياهم إلى عدم التردد في الاتصال بالمكتب الصحي لطلب أي مساعدة.

يذكر ان وزير الصحة يقوم بزيارة رسمية للمملكة المتحدة على رأس وفد يضم الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي ومدير إدارة المكتب الفني د.خالد العنزي ورئيس قسم المتابعة الفنية بمكتب وزير الصحة د. فهد الرشيدي ومدير مكتب الوزير عبدالعزيز الطشة.