حنان عبدالمعبود

بعد النجاح المتواصل خلال السنوات الماضية، لبرنامج الإصابات البليغة المتقدم «ATLS»، المعتمد من كلية الجراحين الأميركية، اختتمت أكاديمية العلوم الحياتية، أول برامجها في عام 2017 والذي استمر 3 أيام، بمشاركة 11 طبيبا من عدة مستشفيات حكومية وخاصة.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية محمد العنزي إن الأطباء الذين اجتازوا البرنامج، حصلوا على شهادة معتمدة من كلية الجراحين الأميركية مدتها 4 سنوات، مشيرا الى أن البرنامج متاح لأطباء الطوارئ والجراحة والعناية المركزة والتخدير وجراحة العظام والأوعية الدموية والأعصاب وغيرهم.

وأكد العنزي أهمية حصول الأطباء والكوادر الطبية على تلك البرامج، لرفع قدرتهم على انقاذ المصابين من التعرض للوفاة، والإصابة بالإعاقة أو العاهات المستديمة خلال الساعة الذهبية التي تعقب التعرض للإصابة مباشرة، خصوصا في ظل ارتفاع معدل الوفيات سنويا بالكويت نتيجة حوادث الطرق.

وأشار الى ان الأكاديمية كمركز معتمد لبرنامج الإصابات البليغة المتقدم، تساهم الى جانب ادارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة، في استيعاب قوائم الانتظار الطويلة من الأطباء والكوادر الطبية المساندة، والحصول على التدريب المتقدم بما يساعد في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

ولفت الى إن الأكاديمية نظمت 10 دورات تدريبية للإصابات البليغة خلال العامين الماضيين، تم خلالها تدريب 150 طبيبا وطبيبة من المستشفيات العامة والخاصة ومستشفى الأحمدي ونفط الكويت، فيما تعتزم تنظيم 5 دورات جديدة خلال العام الحالي لتدريب نحو 80 طبيبا.

وأضاف: نظرا لأهمية إعداد المدربين الكويتيين في مجال الإصابات البليغة حرصت الأكاديمية على تنظيم برنامج تدريبي لإعداد المدربين وتخريج نحو 9 مدربين جدد، والتي ستنظم في شهر ابريل المقبل.