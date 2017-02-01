حنان عبدالمعبود

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة مشعل العنزي عن جدول الزيارة المعد للأطباء الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارة الصحة خلال فبراير الجاري، استكمالا للنهج الذي تتبعه وزارة الصحة في استضافة كبار الاستشاريين كل شهر لمعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة بمشاركة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن إلقاء المحاضرات العلمية والمشاركة في الورش العلمية والمؤتمرات الطبية ما يعمل على إحداث نقلة نوعية في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمتعاطين مع الخدمة الصحية.

وأعلن العنزي أن الوزارة دعت نخبة من الأطباء الاستشاريين العالميين سيصلون البلاد الشهر الجاري وتخصصاتهم موزعة على عدة مجالات، مؤكدا استمرار هذه الزيارات لمختلف التخصصات على مدار العام لما لها من دور في تدريب الطاقم الطبي على أحدث الطرق العلاجية وتبادل الخبرات العلاجية بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة ورفع شأنها عبر خبرات متطورة قادمة من أكبر المراكز الطبية العالمية، إضافة إلى توفير عناء الغربة ومشقة السفر على المرضى وذويهم في ظل توافر احدث الأجهزة والمعدات الطبية في البلاد.