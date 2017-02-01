حنان عبد المعبود

أعلنت مدير إدارة الجودة والاعتراف في وزارة الصحة د.بثينة المضف انه وللعام الثالث على التوالي تقوم وزارة الصحة من خلال إدارة الجودة والاعتراف بتكريم المتميزين من مقدمي الخدمة الصحية وذلك إيمانا بأهمية الدور الذي يقومون به في دعم برامج الجودة والسلامة بالمؤسسات الصحية، وتقديرا لمشاركتهم الفعالة في إنجاح أنشطة وبرامج السلامة بجميع مستوياتها.

وقالت د.المضف ان وزارة الصحة تحرص على تبني الأنشطة والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها، حيث تقوم الإدارة بمساندة المؤسسات الصحية في الحصول على الاعتماد في جودة الخدمة الصحية، كما تقوم الإدارة من خلال برنامج السلامة وإدارة المخاطر بالمؤسسات الصحية بدعم وتطبيق أنظمة وبرامج السلامة كنظام التبليغ عن الأخطاء الطبية والحوادث العارضة، وبرنامج إدارة المخاطر بالمؤسسات الصحية، وبرنامج الحلول التسعة لضمان سلامة المرضى، ومبادرة الجراحة الآمنة تنقذ الأرواح، وغيرها من البرامج والأنشطة.

وأوضحت ان إدارة الجودة والاعتراف قامت على مدار العامين السابقين بتكريم المتميزين من مقدمي الخدمة الصحية حيث تم اختيار المشمولين بالتكريم من خلال لجنة من المتخصصين في مجال سلامة المرضى، وذلك استنادا على مشاركتهم الفاعلة في لجان وفرق عمل السلامة بمؤسساتهم الصحية وكذلك مشاركتهم في وضع وتطوير الخطط والسياسات الخاصة بالسلامة وتدريب العاملين عليها بالإضافة لمساهمتهم في متابعة وتقييم برامج السلامة بمؤسساتهم الصحية.

وتابعت: ان هذا العام وصل لإدارة الجودة والاعتراف عدد (21) اسم مرشح من 12 مستشفى حكومي يتبع لوزارة الصحة، وعدد (6) ترشيحات من 3 مناطق رعاية صحية أولية، وقد تقرر منح جائزة نجمة السلامة لعدد (13) من مقدمي الخدمة الصحية العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة من مختلف التخصصات، وستقام فعاليات هذا التكريم على هامش ورشة العمل التي ستعقدها الإدارة بعنوان «الإفصاح عن الضرر الناتج عن الرعاية الطبية» والتي ستحاضر بها الخبيرة الكندية بولا بير وذلك في تمام الساعة 01:00 ظهرا بقاعة الشرق بفندق هوليداي ان - داون تاون، «خلف مستشفى الأميري» يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2017، لافتا الي ان إدارة الجودة والاعتراف تأمل أن يساعد هذا التكريم على تحفيز وتشجيع العاملين لدى وزارة الصحة على بذل المزيد من الجهد بتنفيذ برامج السلامة وخلق بيئة مشجعة وتنافسية في المؤسسات الصحية للوصول إلى أرقى الخدمات الصحية كما تشكر الإدارة جميع العاملين المكرمين على جهودهم المخلصة وحرصهم على تطبيق برامج السلامة على اكمل وجه.