من محمود بوشهري ـ كونا:

أكد نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي انور الحساوي حرص الجمعية على دعم المبادرات المعنية بتحسين مستوى الرعاية الصحية لمرضى السرطان من اللاجئين السوريين في الأردن.

وأشاد الحساوي في تصريح لـ «كونا» أمس الثلاثاء عقب لقائه المدير العام لمركز «الحسين» للسرطان نسرين الخرابشة في العاصمة عمان بالتعاون القائم مع المركز لتغطية تكاليف مرضى السرطان من الأشقاء السوريين.

وقال ان الجمعية سبق أن خصصت مبلغ 250 ألف دولار للمركز للمساهمة في علاج اللاجئين مؤكدا اهتمام الجمعية بشريحة مرضى السرطان وتعزيز آمالهم بفرص الشفاء من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وأضاف ان توفير العلاج يشكل عبئا ماليا على اللاجئين السوريين يضاف إلى العبء الذي تكبدوه في الشتات وهو ما يؤكد اهمية قيام المنظمات الإنسانية برعاية هؤلاء المرضى ودعم برامج المراكز الطبية المستضيفة لهم.

وذكر في هذا الصدد أن الجمعية وسعت نطاق عملها ليشمل أكثر من صعيد منها الإغاثي والغذائي والطبي لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن مؤكدا حرص الجمعية على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات المدنية الأردنية في ضوء الأعباء المترتبة على المجتمع الأردني جراء أزمة اللجوء السوري.

من جانبها أشادت المدير العام للمركز في تصريح لـ «كونا» بجهود الهلال الأحمر الكويتي في دعم مرضى السرطان معربة عن اعتزازها بهذه الشراكة مع الجمعية وتطلعها إلى استمرارها مستقبلا.

ولفتت الخرابشة الى دور مركز الحسين للسرطان في رعاية مرضى السرطان والجهود المبذولة لتوسيع مظلة الرعاية التي تقدمها للمصابين بالمرض من اللاجئين السوريين وغيرهم.

ويعد مركز الحسين للسرطان الذي أسس عام 1997 أحد المراكز الطبية الرائدة إقليميا في علاج مرضى السرطان من الكبار والأطفال ومجهز بأحدث المعدات الطبية والخدمات الصحية رفيعة المستوى.