أشاد وزير الصحة د.جمال الحربي بالإجراءات التي قام بها رئيس المكتب الصحي في لندن د.فيصل شهاب لحماية المال العام، وذلك بالتعاون مع الشرطة البريطانية لضبط الموظفين الأجانب المتورطين في الاختلاسات بالمكتب.

وقال الوزير الحربي في تصريح لـ «كونا»: ان هؤلاء الموظفين تم ايقافهم عن العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم من جانب السلطات البريطانية.

وكشف عن إجراءات صارمة ستقوم الوزارة باتخاذها قريبا لتشديد المراجعة والتدقيق على حسابات العلاج في الخارج بالمكاتب الصحية، وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسات عالمية للتدقيق.

وأضاف ان الوزارة ستقوم أيضا بالربط الالكتروني بين المكاتب الصحية وإدارة العلاج بالخارج والشؤون المالية منعا لتكرار حادثة التعدي على المال العام والتي تمت إحالتها الى النائب العام.

يذكر ان المكتب الصحي في لندن قد استطاع مطلع الشهر الماضي ومن خلال تحقيقات مشتركة شاركت بها الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) الكشف عن اختلاسات مالية يقوم بها موظفون اجانب في المكتب طالت المال العام.

وحول اهم نتائج زيارته الى العاصمة البريطانية لندن، قال الوزير الحربي: انها تهدف للاطمئنان على إجراءات تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين الكويتيين الموفدين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية البريطانية.

وأضاف انه اطلع أيضا على سير العمل بالمكتب الصحي في لندن في ضوء لائحة العلاج بالخارج الجديدة التي اصدرها اخيرا، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جميع العاملين في المكتب الصحي وعلى رأسهم د.فيصل شهاب في تسهيل عملية علاج المرضى المبتعثين.