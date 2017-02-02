«وصية ملحم بركات»

الفنان معين شريف يكشف عن الوصية التي أوصاها له الموسيقار الراحل ملحم بركات قبيل وفاته، حيث قال: «قبل يومين من رحيله، أوصاني بسورية والوفاء لسورية، وأخبرني بأن سورية لم تتركني منذ بداياتي وربما لن تتركني حتى بعد مماتي».