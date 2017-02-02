القاهرة ـ هناء السيد
تشارك الكويت ودول مجلس التعاون وعدد كبير من الدول العربية في المؤتمر الدولي لطب الأسرة والمجتمع والرعاية الصحية خلال الفترة من 14 الى 16 مارس بالرياض.
والذي يقام تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة البتول المتكاملة لتنظيم المعارض.
ويعد طب الأسرة هو الرعاية الصحية الشاملة والمستمرة مع التركيز على الفرد في نطاق الأسرة كوحدة اجتماعية دون التقيد بالجنس أو العمر أو نوع المرض وهو اختصاص يعتمد على العلوم الصحية والسلوكية والاجتماعية.