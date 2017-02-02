حنان عبدالمعبود

أعلن رئيس المؤتمر الثالث والعشرين لأمراض النساء والولادة د.خالد النجار عن انعقاد المؤتمر مطلع الأسبوع المقبل، مبينا أن المؤتمر تنظمه مستشفى الولادة تحت شعار «التحديات في أمراض النساء والولادة» بمشاركة عالمية من بريطانيا وسويسرا السويد وكندا قطر ولبنان ومحاضرين من الكويت أيضا، مبينا أن المؤتمر دوري سنوي يضيف الحديث عالميا بشكل دوري

وقال في تصريح له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن أنشطة المؤتمر «ان المؤتمر يقع تحت نظام التعليم الطبي المستمر بمعهد الكويت الاختصاصات الطبية بواقع 26 نقطة للطبيب المشارك بالمؤتمر و6 نقاط للمشاركين بورش العمل».



من جانبه، قال استشاري أمراض النساء والولادة وإخصائي طب آلام والجنين وعضو اللجنة المنظمة د.عبدالمحسن العنجري «يتضمن المؤتمر ورشة عمل عن جراحة المناظير الخاصة بأمراض النساء والولادة وتصور عمليتين عن طريق المناظير ويشارك في إجراء الجراحة أطباء كويتيين، بينما يتمكن باقي الأطباء من حضور الورشة متابعة العملية عن كثب ورصد التطورات الخاصة بجراحة المناظير في المجال».

بدوره، اعلن استشاري أمراض النساء والولادة د. طارق عاصم عن بدء التسجيل للمؤتمر عبر الموقع الالكتروني لتسهيل التسجيل على الأطباء، لافتا الى ان المؤتمر تم عمل تطبيق خاص به حتى يتابع الأطباء المشاركون كل الأنشطة ومتابعة البث الحي ايضا.